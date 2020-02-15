أبها 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستحتفل جمعية الثقافة والفنون بأبها غدًا، باليوم العالمي للقصة القصيرة الذي يوافق الـ 14 من فبراير من كل عام ، وذلك من خلال فعالية بعنوان " قصة القصة" يديرها القاص يحيى العلكمي ويتحدث خلالها القاصون إبراهيم مضواح و حسن آل عامر و ظافر الجبيري و عبير العلي و محمد مانع عن تجاربهم في مجال القصة مع تقديم عدة نصوص من إنتاجهم.وأكد مدير الجمعية أحمد السروي، أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن الاحتفالات العالمية بهذا الجنس الأدبي و الإبداعي الذي يجد تفاعلا من جميع محبي الأدب.وأشار السروي إلى أن اجتماع خمسة من كتاب القصة القصيرة يمثل فرصة للحوار و التبادل المعرفي، داعيًا الجميع للمشاركة و الحضور و الاستمتاع بليلة قصصية ماتعة.// انتهى //15:45ت م0067