مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستشارك شركة أم القرى للتنمية والإعمار – مالك ومُنفذ مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة - في المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن، الذي تنظمه غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية يوم غد، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين – أمير منطقة مكة المكرمة.ويهدف المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة"، إلى تعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودعم وتطوير القطاع العقاري في مكة المكرمة وخدمة ضيوف الرحمن من خلال إشراك القطاع الخاص في الخطوط التنموية كونه شريكاً استراتيجياً في رؤية المملكة 2030،كما يلقي الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق كلمة المطورين.ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة، أحد أحدث المشروعات التطويرية الرائدة، وتكمن أهميته في كونه مشروعا ذو رؤية تنموية واستثمارية، تجعل منه معلماً عصرياً وواجهة حضارية متعددة الإمكانات والمميزات، وذلك من خلال المساهمة في تطوير القطاع العقاري بالعاصمة المقدسة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مساحة 1.25 مليون متر مربع، ويمتد على طريق بطول 3,650 متراً وعرض 320 متراً. ويبدأ من حدود الطريق الدائري الثالث عند مدخل طريق مكة – جدة السريع غرباً، ويتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي لجبل عمر، على مشارف الحرم المكي الشريف.// انتهى //15:49ت م0068