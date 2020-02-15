الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتمت المبادرة المجتمعية " سعي " لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى " عاقل "، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الاعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً ، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الاعاقات على وجه الخصوص .وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم ، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها ، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوي الاعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي او الأهلي او القطاع غير الربحي ، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الاعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاص منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .// انتهى //16:04ت م0072