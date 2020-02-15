عرعر 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة أمس، بطولته والتي استضافة مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية ،وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في عرعر.وحقق نادي الرس للإعاقة أمس، كأس دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة فيما حل نادي الجوف للإعاقة ثانياً ونادي المدينة المنورة ثالثاً في البطولة.وتوج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس رضيمان العنزي والمدير الإداري للجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح الفائزين بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية.وشاركت في البطولة كل من أندية القصيم، والجوف، والطائف، والمدينة المنورة، والرس.// انتهى //16:05ت م0073