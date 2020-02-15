تبوك 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر " بمنطقة تبوك بعد غدٍ , لقاءً توعويًا بعنوان " دعم أسر ذوي الشلل الدماغي "، وذلك في الساعة الرابعة والنصف عصراً , بمقر الجمعية في مدينةتبوك.وأوضحت الجمعية أن اللقاء يستهدف المهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الشلل الدماغي, مضيفتاً أن اللقاء سيتناول التشريح النظري والعملي للدماغ , وأسباب الإصابة بالشلل الدماغي والأعراض المصاحبة ومضاعفاته، وتصنيفات الشلل الدماغي، بالإضافة إلى كيفية تعديل السلوك مع هذه الفئة وتقديم أساليب جديدة حول تنويع التواصل والتعامل معهم.ووجهت الجمعية الدعوة للمهتمين وأسر الأشخاص ذوي الشلل الدماغي إلى حضور هذا اللقاء والاستفادة مما يطرح فيه من معلومات تفيد في تطوير أساليب التعامل مع هذه الفئة.يذكر أن الشلل الدماغي: هو مصطلح طبي يشمل مجموعة من المشكلات الحركية المرتبطة بعدم السيطرة على عضلات الجسم وعدم التناسق في الحركة والقوام والتوازن تنتج عن إصابة الدماغ الطبيعي في فترة النمو بتلف في المناطق المسيطرة على الحركة أو لعدم اكتمال النمو أثناء الحمل.// انتهى //16:26ت م0076