جدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتم شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز فعاليات حفل الخريجات لدفعة العام ١٤٣٩ /١٤٤٠هـ، والبالغ عددهن ١٠٢٨٤ خريجة، في مختلف الدرجات والمؤهلات العلمية، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذ الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وحظي الحفل الذي استمر على مدار أربعة أيام متتالية من يوم السبت الموافق ١٤ /٦ إلى الثلاثاء ١٧ /٦ للعام ١٤٤١هـ، بحضور عميدات ووكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.وهنأت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الخريجات وأمهاتهن وذويهن بحصولهن على الدرجات العلمية المختلفة، ثم استعرضت إنجازات الجامعة وحصولها على درجات متقدمة في التصنيفات المحلية والعربية والعالمية، لافتة إلى أن حفل العام الحالي يحمل شعار "البصمة"، ترمز في أن كل جهة ومنظمة وفرد يسعى إلى ترك بصمة وصورة ذهنية مختلفة.كما أشادت بحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا"، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الأعتماد، وكذلك حصول كلية التمريض على تجديد الأعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى عام 2027م، من هيئة الأعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.وأثنت "الدكتورة النعيم" على جهود الراحلة عميدة كلية التمريض سابقاً الدكتورة حسنه بنت عرفان بنجر -رحمها الله- وجهودها التي توجت بحصول كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي.بدورها، حثت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري، الخريجات على ضرورة الأخذ بأسباب التفوق والعمل الدؤوب والجاد ، مشددة على ضرورة رد الجميل للوطن.وختاماً، كرّمت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات ووكيلة وكالة عمادة شؤون الطلاب للخريجات الدكتورة فاتن البريكان, الخريجات المتفوقات والحاصلات على أعلى معدل دراسي.// انتهى //16:28ت م0077