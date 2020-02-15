الكويت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:37ت م0078