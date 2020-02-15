سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير خارجية فنلندا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الكويت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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16:37ت م
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