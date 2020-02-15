القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا في ألمانيا.وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها، أن اللقاء تناول عدد من الموضوعات على رأسها توجه المحكمة نحو فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وانضمام الجامعة العربية إلى قائمة مؤيدي فتح التحقيقات.وأشار البيان إلى أن أبو الغيط عبر عن تقديره لتوجه المدعية العامة إلى إقرار العدالة وصيانة مبدأ عدم الإفلات من العقاب بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.// انتهى //16:38ت م0079