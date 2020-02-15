ثقافي /"معالجة الأخطاء التربوية والتعليمية " .. دورة تدريبية بمدرسة التميز بـ " طريف"
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
طريف 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
نظمت مدرسة التميز العلمي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، ورشة تدريبية بعنوان" أفكار وتوجهات تربوية في معالجة الأخطاء التربوية والتعليمية في التدريس " وذلك بقاعة التدريب بالمدرسةً بمشاركة 46 معلماً ومشرفا بواقع 5 ساعات تدريبية ، قدمها مدير عام المشاريع المدرسية الدكتور أحمد جميل عايش .
وتناولت الدورة طرح أفكار وتوجهات تربوية لمعالجة الأخطاء التربوية والتعليمية في التدريس، بهدف نقل الخبرات المميزة للمعلمين والاستفادة من التجارب السابقة ، ومعرفة أفضل أساليب وطرق معالجة الأخطاء التربوية لإثراء خبراتهم .
// انتهى //
16:59ت م
0081