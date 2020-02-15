طريف 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسنظمت مدرسة التميز العلمي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، ورشة تدريبية بعنوان" أفكار وتوجهات تربوية في معالجة الأخطاء التربوية والتعليمية في التدريس " وذلك بقاعة التدريب بالمدرسةً بمشاركة 46 معلماً ومشرفا بواقع 5 ساعات تدريبية ، قدمها مدير عام المشاريع المدرسية الدكتور أحمد جميل عايش .وتناولت الدورة طرح أفكار وتوجهات تربوية لمعالجة الأخطاء التربوية والتعليمية في التدريس، بهدف نقل الخبرات المميزة للمعلمين والاستفادة من التجارب السابقة ، ومعرفة أفضل أساليب وطرق معالجة الأخطاء التربوية لإثراء خبراتهم .// انتهى //16:59ت م0081