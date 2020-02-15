بيروت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة بيروت مشروع "دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء".وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.وسيتم خلال المشروع دعم 4,000 عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.// انتهى //17:33ت م0084