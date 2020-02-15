ميونخ 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / جوسيب بوريل، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.// انتهى //17:33ت م0085