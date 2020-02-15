الجزائر 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأوقفت وحدات مشتركة جزائرية من الجيش وحرس السواحل والأمن 114 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدات من الجيش أوقفت في عمليات متفرقة 71 مهربًا بمدن جانت وتمنراست وعين قزام، وصادرت منهم 6 مركبات و 41 مولداً كهربائياً و 26 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن، إلى جانب ضبط ثلاث بنادق صيد وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية .وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل وعناصر الأمن بمدن مستغانم وعين تيموشنت وورقة والوادي وتلمسان وبشار أوقفت في عمليات متفرقة 43 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة .// انتهى //17:34ت م0086