القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الهولندي "ستيف بلوك"، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا بألمانيا.وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ في تصريح له: إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.// انتهى //17:36ت م0087