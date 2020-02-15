سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الهولندي
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الهولندي "ستيف بلوك"، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا بألمانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ في تصريح له: إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.
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