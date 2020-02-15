الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسحقق لاعب اسكواش نادي الصفا محمد آل نصفان لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 15 عاماً التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 13-15 فبراير .وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة للاعب محمد آل نصفان ، فيما حل ثانياً لاعب نادي الوحدة سالم المولد حيث حصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية .وجاء ثالثاً لاعب نادي حراء سالم المولد حيث حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعاً لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس حيث تسلم مكافأة مالية .// انتهى //18:11ت م0095