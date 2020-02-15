رياضي / لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان يحقق كأس الإسكواش
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
حقق لاعب اسكواش نادي الصفا محمد آل نصفان لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 15 عاماً التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 13-15 فبراير .
وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة للاعب محمد آل نصفان ، فيما حل ثانياً لاعب نادي الوحدة سالم المولد حيث حصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية .
وجاء ثالثاً لاعب نادي حراء سالم المولد حيث حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعاً لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس حيث تسلم مكافأة مالية .
// انتهى //
18:11ت م
0095