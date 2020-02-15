رفحاء 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ،ممثلًا باللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء غدًا، دورة تدريبية بعنوان "الصحافة الإلكترونية ودورها في التنمية المجتمعية " وذلك على مسرح مدرسة جيل الأوائل الأهلية بحي اليرموك الغربي برفحاء.وأشار النادي إن الدورة تتناول التعريف بالصحافة الإلكترونية ونشأتها وأسباب ظهورها، بالإضافة إلى مهارات الكتابة الصحفية وأشكالها وأخلاقيات العمل الصحفي الإلكتروني ومزايا الصحافة الإلكترونية وعيوبها وأنواعها ودورها التنموي في المجتمع.// انتهى //18:27ت م0097