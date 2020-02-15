رفحاء 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسينظم نادي الحي الترفيهي التعليمي بثانوية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً دورة تدريبية بعنوان " كيف تتعامل مع اختبار القدرات" لمدة خمسة أيام وذلك في قاعة جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم.وأشار النادي أن الفئة المستهدفة هم طلاب الصف الثاني ثانوي، والصف الثالث ثانوي حيث تتناول الدورة مجموعة من استراتيجيات الحل الخاصة باختبارات القدرات وبعض مفاتيح الحل التي توصل إلى الإجابة الصحيحة ،كما تشمل محاور عدة منها الفرق بين الاختبار المحوسب والورقي للقدرات العامة، وأساسيات التعامل مع القسم الفظي، وأساسيات التعامل مع القسم الكمي.// انتهى //18:30ت م0099