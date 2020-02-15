القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا بألمانيا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية خاصة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.وقدّم الأمين العام لحلف "الناتو" دعوة إلى الأمين العام للجامعة العربية لزيارة مقر الحِلف ببروكسل للتباحث بشأن دعم قنوات التشاور والحوار فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط والمتوسط.// انتهى //18:43ت م0101