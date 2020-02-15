عنيزة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس‏تشارك جمعية قدرة النسائية بعنيزة بمهرجان الحنيني الرابع الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي .وتختص الجمعية بالأسر المنتجة وتنظيم الأركان و التنسيق مع مجموعة من الشباب والشابات كأعضاء في اللجان التنفيذية للمهرجان .وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية نهلة الجميعة بأن عدد الاركان المشاركة يزيد عن 100 ركن للأسر المنتجة وللرواد من الشباب والشابات ، كما أن المهرجان فتح باب التوظيف للعمل المؤقت في المهرجان من خلال التنظيم و العلاقات .يذكر أن الجمعية أسست قبل عام و مهتمة بتقديم الدعم للشباب والشابات في مجال تطوير المشاريع وريادة الأعمال ، فيما تتركز رؤيتها علي تمكين استدامة المشاريع للأسر المنتجة بما يتوافق مع تطلعات قادتنا برؤية 2030 .// انتهى //19:12ت م0103