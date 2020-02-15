اقتصادي / جمعية قدرة شريك تنظيم في مهرجان الحنيني
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
عنيزة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
تشارك جمعية قدرة النسائية بعنيزة بمهرجان الحنيني الرابع الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي .
وتختص الجمعية بالأسر المنتجة وتنظيم الأركان و التنسيق مع مجموعة من الشباب والشابات كأعضاء في اللجان التنفيذية للمهرجان .
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية نهلة الجميعة بأن عدد الاركان المشاركة يزيد عن 100 ركن للأسر المنتجة وللرواد من الشباب والشابات ، كما أن المهرجان فتح باب التوظيف للعمل المؤقت في المهرجان من خلال التنظيم و العلاقات .
يذكر أن الجمعية أسست قبل عام و مهتمة بتقديم الدعم للشباب والشابات في مجال تطوير المشاريع وريادة الأعمال ، فيما تتركز رؤيتها علي تمكين استدامة المشاريع للأسر المنتجة بما يتوافق مع تطلعات قادتنا برؤية 2030 .
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19:12ت م
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