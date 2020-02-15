الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسفاز فريق الرئد على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الرائد في الدقيقة 14 عن طريق جهاد الحسين، ثم أدرك فراس شواط هدف التعادل لأبها في الدقيقة 71 ، وفي الدقيقة 87 سجل ماركو بيريز هدف الفوز للرائد ، ليرتفع رصيد الرائد إلى 30 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع .// انتهى //19:41ت م0119