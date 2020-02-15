الخليل 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان من محافظة الخليل .وأفادت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ناجح محمد محيسن وريدات قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل، والشاب نادر من مخيم العروب، والطفلين الأخوين براء وأحمد سعيد إسماعيل هديب من منطقة الهجرة ببلدة دورا، والشاب بسام خالد أبو مقدم.// انتهى //19:44ت م0121