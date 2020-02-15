الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم في الرياض القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد .وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الفريق الركن علي محسن أكد خلال اللقاء أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مستمرة في تقويض عملية السلام والاستهتار بالجهود الأممية وتتعمد مضاعفة معاناة اليمنيين وإزهاق أرواح الأبرياء.وأشار إلى سير تنفيذ اتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لتوحيد الصف اليمني ضد مشروع إيران التخريبي, معربًا عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية ومتابعتهم المستمرة على هذا الصعيد.من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الألماني دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.// انتهى //19:45ت م0122