الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (54) على كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة وكأس إمارة منطقة الجوف وكأس اليابان فئة ثالثة ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ 2019/2020م.واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط السابع على كأس إمارة منطقة الجوف على مسافة 2400متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات، والشوط الثامن على كأس اليابان فئة 3 على مسافة 1600 متر للجياد المستوردة جميع الدرجات.وسلم المشرف العام على قطاع الخدمات المشتركة بوزارة الثقافة كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة المهندس أشرف حسن كامل للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سعود بن رزيق لفوز الجواد (اروعهم) العائدة ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس.وسلم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان كأس إمارة منطقة الجوف للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف لفوز الجواد ( انهمل ) العائدة ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.وسلم القائم بأعمال سفارة اليابان لدى المملكة هيروفومي مياكي كأس اليابان لفيحان المنديل لفوز الفرس (لاكاسا تاريفا ) العائدة ملكيتها لإسطبل سلطان فيحان المنديل والتي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن.// انتهى //20:01ت م0124