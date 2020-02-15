الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستوّج قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء ركن الدكتور صالح الحضيف، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي وعدد من القيادات العسكرية في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، أبطال كأس وزارة الدفاع في ختام بطولة كأس وزارة الدفاع لقفز الحواجز التي أقامها الاتحاد السعودي للفروسية على ميدان مركز المرتجز للفروسية في ملهم .ونجح الفارس مشاري الحربي مع حصانه "ألتيمو" في تحقيق كأس وزارة الدفاع بعد أن أنهى جولتي الكأس بخمسة أخطاء، ولحقه في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن الهمزاني وفرسه "جوليانا" بتسعة أخطاء، تلاه في المركز الثالث الفارس صالح بن عميرة وحصانه "كازنوفا" بـ12 خطأً .وسلم نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي درعاً تذكارياً لسعادة قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء ركن الدكتور صالح الحضيف، والذي بدوره أشاد بمنافسات شوط كأس وزارة الدفاع، مؤكداً أن وزارة الدفاع تعتز بالتعاون الدائم مع الاتحاد السعودي للفروسية لإقامة هذه البطولة، لافتاً النظر إلى أن كلية الملك عبدالعزيز الحربية يوجد فيها نادٍ لركوب الخيل، ولديها عدد من الفرسان، وتهتم بتدريبهم ومشاركتهم في بطولات الاتحاد السعودي للفروسية، مقدماً الشكر لمركز المرتجز للفروسية على استضافة هذا الحدث الذي ظهر بتنظيم عالٍ ومميز .وكانت البطولة قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي ، وشهدت إقامة عدد من المنافسات على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها ما يقارب الـ100 فارس وفارسة، كما شهد كأس وزارة الدفاع مشاركة 24 فارساً على حواجز 145سم.// انتهى //20:25ت م0127