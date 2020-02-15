برشلونة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسحقق فريق برشلونة حامل اللقب فوزه الثالث توالياً ولحق مؤقتاً بريال مدريد المتصدر بعد تخطيه ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف اليوم في المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورفع حامل لقب الدوري في آخر موسمين رصيده إلى 52 نقطة بفارق هدفين عن ريال مدريد المتصدر، فيما أخفق خيتافي الثالث برصيد 42 نقطة برفع رصيده وبات مهددًا من أشبيلية 39 نقطة الذي يستقبل أسبانيول الأخير غداً الأحد.// انتهى //20:37ت م0129