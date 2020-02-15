القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، آخر مستجدات الوضع في العراق، فضلاً عن عددٍ من القضايا العربية والإقليمية، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا بألمانيا.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أهمية العراق للاستقرار الإقليمي، مشددًا على ضرورة إبعاده عن الضغوط الخارجية من الأطراف كافة، ومعربًا في الإطار ذاته عن أمله في استقرار الوضع في العراق في وقتٍ قريب.وأضاف البيان أن أبو الغيط أطلع الوزير العراقي على آخر مستجدات الموقف الفلسطيني، في ضوء مشاركته في جلسة مجلس الأمن التي تحدث أمامها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.كما التقى الأمين العام للجامعة العربية برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، لبحث آخر مستجدات الوضع العراقي وبالأخص في إقليم كردستان وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا بألمانيا.// انتهى //20:38ت م0130