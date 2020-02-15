الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسافتتحت بمحافظة الخبر اليوم فعاليات الملتقى السنوي الرابع للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب ، ويستمر ثلاثة أيام .وأوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق، أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 500 مختص من داخل المملكة وخارجها يقدمون خلاله 30 محاضرة، مؤكداً أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم مستمر .من جانبه بين رئيس الملتقى استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام الدكتور مساعد الزهراني أن الملتقى يهدف إلى مناقشة مستجدات زراعة القوقعة في المملكة والشرق الأوسط من خلال استضافة متحدثين محليين وإقليميين لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين ، مؤكداً أن ‏زراعة القوقعة ‏تتم للأطفال والكبار على حد سواء ، موضحاً أنها تعطي نتائج تتجاوز 80٪ في المخزون اللغوي للطفل في حال تمت زراعتها خلال سنوات العمر الأولى إلى سن الرابعة كحد أقصى ، فيما لا تتجاوز نتائجها 15% للسماعات الطبية في حال كان فقدان السمع شديد إلى عميق ، ‏أما عند الكبار أو الأطفال الذين لديهم مخزون لغوي طبيعي وكان فقد السمع بسبب طارئ فإن نتائج زراعة القوقعة تكون نتائجها أعلى من ذلك بعدة مراحل ‏.وعدّ الدكتور الزهراني مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من المستشفيات الرائدة في مجال زراعة القوقعة بالمملكة ، ‏حيث أنشئ البرنامج في عام 2011م وأصبح اليوم من أكبر البرامج و يستقبل المرضى من أنحاء المملكة ، ‏كما يتميز المركز أيضا بعمل الزراعة لكلتا الأذنين بنفس العملية ، بالإضافة إلى إجرائه عمليات اليوم الواحد لزراعة القوقعة ليخرج المريض في نفس اليوم دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى .وأشار إلى أنه سيقام خلال الملتقى ورشة عمل مكثفة لتدريب الكوادر الشابة على تفعيل وبرمجة زراعة القوقعة ، يشارك فيها متحدثون من أقسام الأعصاب، والأشعة العصبية، لعرض الأسباب العصبية والتقنيات الحديثة لتشخيص الدوار ومسبباته ، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات.// انتهى //21:36ت م0139