الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسقال المدير الفني للإسماعيلي المصري الفرنسي ديديه جوميز : إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الرجاء المغربي غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم .وأوضح جوميز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن هناك إصرارًا كبيرًا من جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز قبل لقاء العودة في المغرب .وأشار إلى أن الفريق يدخل اللقاء وهو ناقص العدد لغياب أبرز لاعبيه مثل باهر المحمدي وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ، لكن لدينا ثقة كبيرة في بقية اللاعبين، وواثق من تحقيق الفوز، ونحن كجهاز فني نعلم كل صغيرة وكبيرة عن فريق الرجاء .في المقابل أعرب المدير الفني للرجاء المغربي جمال السلامى عن رغبته في تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي على ملعبه ووسط أنصاره، مشيداً بجماهير الفريق المصري.وأضاف: "الفوز في لقاء الذهاب أمام فريق كبير وعريق مثل الإسماعيلي في عقر داره وبين جماهيره حلم يراودني وأنا على ثقة من تحقيقه".وقال السلامى : حالة معنوية كبيرة تسود لاعبي الرجاء خلال الوقت الراهن، لافتاً الانتباه إلى أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوف الإسماعيلي بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق ، مشيراً إلى أن غياب أكثر من لاعب في صفوف الإسماعيلي شيء لا ألتفت إليه ، فهناك غيابات عديدة في صفوف فريقي والإيقاف، ولكني على ثقة في البدلاء أيضا".// انتهى //22:05ت م0140