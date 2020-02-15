رياضي / مدربا الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي يعقدان مؤتمراً صحفياً للقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
قال المدير الفني للإسماعيلي المصري الفرنسي ديديه جوميز : إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الرجاء المغربي غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم .
وأوضح جوميز في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن هناك إصرارًا كبيرًا من جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز قبل لقاء العودة في المغرب .
وأشار إلى أن الفريق يدخل اللقاء وهو ناقص العدد لغياب أبرز لاعبيه مثل باهر المحمدي وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ، لكن لدينا ثقة كبيرة في بقية اللاعبين، وواثق من تحقيق الفوز، ونحن كجهاز فني نعلم كل صغيرة وكبيرة عن فريق الرجاء .
في المقابل أعرب المدير الفني للرجاء المغربي جمال السلامى عن رغبته في تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي على ملعبه ووسط أنصاره، مشيداً بجماهير الفريق المصري.
وأضاف: "الفوز في لقاء الذهاب أمام فريق كبير وعريق مثل الإسماعيلي في عقر داره وبين جماهيره حلم يراودني وأنا على ثقة من تحقيقه".
وقال السلامى : حالة معنوية كبيرة تسود لاعبي الرجاء خلال الوقت الراهن، لافتاً الانتباه إلى أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوف الإسماعيلي بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق ، مشيراً إلى أن غياب أكثر من لاعب في صفوف الإسماعيلي شيء لا ألتفت إليه ، فهناك غيابات عديدة في صفوف فريقي والإيقاف، ولكني على ثقة في البدلاء أيضا".
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