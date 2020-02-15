ميونخ 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم نظيره الفنلندي بيكا هافيستو وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه ألمانيا.وثمن الحضرمي خلال اللقاء الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية للمساعدة في تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا على ثقة الحكومة اليمنية في قدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز أي صعوبات يواجهها الاتفاق.واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء مؤخرًا واستمرار انتهاكها لمبادئ العمل الإنساني وعرقلتها الممنهجة لجهود الإغاثة الإنسانية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.واتهم المسؤول اليمني مليشيا الحوثي بعدم احترام تعهداتها فيما يتعلق باتفاق أستكهولم وإفراغ الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى وقف لإطلاق النار للتصعيد في مناطق أخرى، مشددًا على أن ذلك يستلزم موقفاً قوياً من المجتمع الدولي.كما دعا للضغط على المتمردين الحوثيين للسماح للفريق الأممي بالوصول إلى الخزان النفطي العائم صافر لتقييم ما لحقه من أضرار، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية محتملة.من جانبه أشار الوزير هافيستو إلى اهتمام بلاده بالوضع في اليمن وعلى وجه الخصوص البعد الإنساني، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة للمساهمة في حل الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمن.// انتهى //22:05ت م0141