ظهران الجنوب 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتم فرع إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة الخميس الماضي فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بالتنمر والحد من العنف تحت شعار " معاً ضد التنمر ".وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي أن الأسبوع يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم ، ونشر التوعية بمخاطر التنمر لمنسوبي مدارس المحافظة والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع هذه المشكلة والتدخل العاجل من قبل منسوبي المدرسة لأي سلوك تنمر، مع حث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة .وقال : إن الفعاليات اشتملت على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية ونشر حائط إلكتروني ليتم من خلاله مشاركة الجميع بطرح الآراء والأفكار التي يمكن أن يستفاد منها لعلاج هذه المشكلة بأساليب تربوية والتدخل المبكر لعلاجها.//انتهى//22:13ت م0142