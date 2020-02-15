الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسحجز فريق الاتحاد السعودي آخر مقعد في المربع الذهبي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بعد فوزه اليوم على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بهدف دون رد .واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء المغربي بجانب الإسماعيلي المصري.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحسم الاتحاد التأهل إلى الدور قبل النهائي بالفوز 2 - 1 في مجموع المباراتين.سجل هدف الاتحاد اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة 50 من زمن وأحداث المباراة، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.وبتلك النتيجة، يضرب الاتحاد موعدا مع فريق الشباب في نصف النهائي، على أن يخوض مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يستضيف لقاء العودة بين جماهيره في جدة.يذكر أن مباريات المرحلة المقبلة تنطلق غدا الأحد، باللقاء الذي يجمع بين الإسماعيلي وضيفه الرجاء، في جولة الذهاب قبل مباراة العودة بالدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل.//انتهى //23:13ت م0147