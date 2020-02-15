القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم كلاً من وزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سوريد، ووزيرا خارجية سلوفينيا ميرو سرار والنمسا ألكسندر شالينبرج، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم بالقاهرة، أن اللقاءات بحثت سبل تدعيم العلاقات الثنائية، واستعرضت وجهات النظر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //23:16ت م0148