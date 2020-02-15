عمّان 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسعقد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري وألمانيا هايكو ماس وفرنسا جان إيف لودريان لقاءً رباعياً على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلق أمس في مدينة ميونخ الألمانية في نسخته الـ 56 .وركزت المحادثات بحسب بيان صحفي أردني على سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل إيجاد أفق للعملية السلمية.// انتهى //23:25ت م0149