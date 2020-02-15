الرباط 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستواصلت لليوم العاشر على التوالي فعاليات الأنشطة الثقافية التي ينظمها جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية في دورته الـ 26.وشهدت قاعة الفعاليات الثقافية بالجناح مساء اليوم إلقاء محاضرة علمية من طرف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مدينة الجديدة الدكتور محمد ديباجي في موضوع " اللغة العربية والتراث الإسلامي"، تحدث فيها عن دور اللغة العربية في التعريف بالتراث الإسلامي من جوانبه المتعددة، وإسهامها في إغناء تاريخ وحضارة الإنسانية.كما استضاف جناح المملكة محاضرة أخرى عن الأبعاد الجمالية للخط العربي من خلال بعض المخطوطات العربية، قدمتها المختصة في المخطوطات الدكتورة حكيمة شامي التي تحدثت عن ارتباط الخط العربي بالحضارة الإسلامية في مجالات الثقافة والفنون والعمارة والصنائع والتعليم والإدارة.كما أقيمت أمسية شعرية قدم فيها الشاعران المغربيان عبد الفتاح لكرد وفيصل الشرايبي قراءات شعرية إبداعية تابعها جمهور من المثقفين وطلبة الجامعات وزوار المعرض.وأشاد المشاركون في هذه الفعاليات بالدور الثقافي الفعال الذي تقوم به الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، وإسهامها في نشر الثقافة والعلوم والتقريب بين الثقافتين السعودية والمغربية من خلال مكتبتها الغنية التي تعد من أكبر المكتبات في المملكة المغربية.// انتهى //23:58ت م0151