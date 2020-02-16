القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان زينة عكر، وذلك في إطار لقاءاته على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، مُثمنا خصوصية العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين الشقيقين.//انتهى//02:01ت م0154