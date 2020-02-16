باماكو 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأفادت الحكومة المالية أن 31 شخصًا قتلوا على الأقل بهجوم على قرية كانت مسرحا العام الماضي لأسوأ مذبحة تُرتكب بحق المدنيين في تاريخ مالي الحديث.ولم تحدد الحكومة، الجهة التي نفذت الهجوم على قرية أوغوساغو التي يقطنها رعاة من عرقية فولاني بوسط مالي.وأفاد مسؤول محلي أن القرية تعرضت للهجوم بعد أقل من 24 ساعة من مغادرة قوات مالية كانت متمركزة قرب منطقة أوجوساجو.// انتهى //03:21ت م0156