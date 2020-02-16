عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض: الموهوبون زبدة هذا الوطن وسواعد بناء المستقبل
أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. اليوم
سعود بن نايف يرعى انطلاق مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي
فيصل بن مشعل يوجّه بحصر الاتفاقيات ومتابعة نسب الإنجاز
أمير المدينة يوجه بتحسين الهوية البصرية للمحطات الكهربائية
مشعل بن ماجد يشرف حفل تدشين مبادرة وقف لغة القرآن
فيصل بن فرحان يستقبل عددًا من الوزراء في ميونخ
سقوط طائرة للتحالف بالجوف اليمنية.. وإسعاف ونقل فوري للمدنيين المصابين
تشكيل أول مجلس للجامعات.. تحقيق للنوعية والتميز
الرئيسة الكرواتية تستقبل د. العيسى.. وتشيد بجهود الرابطة الدولية
أمين الرابطة يلتقي رئيس وأعضاء المركز الإسلامي وأبرشية كرواتيا
إقامة المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة
فلسطين: دعوة أممية لمقاطعة منتهكي حقوق الإنسان
مخاوف ألمانية من كارثة إنسانية في إدلب
الكشف عن حكومة علاوي خلال أيام
أمين الناتو يدعو إلى الترابط
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