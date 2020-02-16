الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض: الموهوبون زبدة هذا الوطن وسواعد بناء المستقبلأمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. اليومسعود بن نايف يرعى انطلاق مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحليفيصل بن مشعل يوجّه بحصر الاتفاقيات ومتابعة نسب الإنجازأمير المدينة يوجه بتحسين الهوية البصرية للمحطات الكهربائيةمشعل بن ماجد يشرف حفل تدشين مبادرة وقف لغة القرآنفيصل بن فرحان يستقبل عددًا من الوزراء في ميونخسقوط طائرة للتحالف بالجوف اليمنية.. وإسعاف ونقل فوري للمدنيين المصابينتشكيل أول مجلس للجامعات.. تحقيق للنوعية والتميزالرئيسة الكرواتية تستقبل د. العيسى.. وتشيد بجهود الرابطة الدوليةأمين الرابطة يلتقي رئيس وأعضاء المركز الإسلامي وأبرشية كرواتياإقامة المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقةفلسطين: دعوة أممية لمقاطعة منتهكي حقوق الإنسانمخاوف ألمانية من كارثة إنسانية في إدلبالكشف عن حكومة علاوي خلال أيامأمين الناتو يدعو إلى الترابط// يتبع //06:03ت م0003