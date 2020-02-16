وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة قادة التجزئة وفرص شباب الوطن ) : يسهم قطاع الـتجزئة بما يتجاوز الـ 10 % من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ هذا القطاع أحد الروافد الاقتصادية المهمة في الاقتصاد الوطني، وقد ظلّ هذا القطاع مختطفًا من قِبَل بعض جنسيات العمالة الـوافدة، ومدخلًا لعمليات التستر التجاري، قبل أن تضعه رؤية السعودية 2030 ضمن أجندتها، باعتباره أحد الموارد الخصبة لتوليد الفرص لكثير من شباب الوطن، وتبدأ في معالجة الثغرات، عبر وضع الخطط والبرامج والقوانين الحمائية اللازمة والتنظيمات، وذلـك بغية جعله واحدًا من منصات العمل المجزي، الـذي يفتح الآفاق أمام الشباب الـسعودي، وفي هذا الإطار، اختتمت، في الرياض الأربعاء الماضي، فعاليات «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ، حيث أطلـق معالـي وزير الـعمل مشروع تسهيلات للمستثمرين مع الهيئة العامة للاستثمار في المناطق الخاصة واللوجستية، وذلك لتقديم خدمات خاصة للعاملين في تلك المناطق، حيث يواجه هـذا القطاع الـكثير من الـتحديات الـناجمة عن تغيّر أنماط التجارة بعد الثورة التكنولوجية، والتحوّل الرقمي، والاتجاه إلـى خفض الاستهلاك، وتسريع الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية، عبر تطبيقات الهواتف الـذكية؛ مما يستدعي إجراء المزيد من التنظيمات التي تدفع هذا القطاع العريض للنمو والتطور، وهو الذي يضم أكثر من مليوني موظف وموظفة يعملون في قطاع الـتجزئة - حسب معالـي الـوزير يشكّلون أكثر من 25 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة، ويمكن أن يتجه هذا العدد إلى أرقام أكبر؛ مما سيسهم في تقليل نسبة البطالة.وتابعت : ولـفت معالي الـوزير إلـى نقاط الـقوة الـتي يعوّل علـيها في سياق تنمية هـذا الـسوق، ومنها الـقوة الـشرائية الـكبيرة للمستهلكين، ومن ثم الانفتاح الكبير على السياحة؛ مما يعِد بمضاعفة حجم السوق ونموه بمعدلات كبيرة، بحيث يكون أحد أهم نقاط الاستقطاب، وقد تبنّت الوزارة تأسيس شركة حكومية باسم «عمل المستقبل» مهمتها الـتنبؤ بالـفرص والوظائف المستقبلية، وأنماط العمل الجديدة، حيث انضم إلـى منصتها حتى الآن حوالي 50 ألـف عامل حر، ويتوقع أن تستوعب أكثر من مليون عامل بحلول 2030 م، حيث من المتوقع أن تكون هذه الشركة قادرة على تأمين وظائف بديلة للوظائف التقليدية التي يلفظها السوق، بحكم تغيّر أنماط التجارة، وتكتسب استضافة قمة تجارة التجزئة أهميةً خاصة، حيث تأتي في ظل هـذه الـتحولات الـكبرى الـتي تشهدها المملكة في بناء اقتصادها، وفتح قنوات هـذا القطاع المهم أمام أبناء البلاد.// يتبع //06:03ت م0005