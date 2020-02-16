طرابلس 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، مؤكدا أن قواته ملتزمة بقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها وقف إطلاق النار لكنها لن تتخلى عن أخذ الحيطة، مؤكدا أنه لا مفاوضات تحت قصف الطائرات واستمرار دمار البني التحتية ونزيف الدماء، ومنوها أن استمرار إغلاق النفط كارثة اقتصادية.وبينت تأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في كامل التراب الليبي، موضحا أن كافة المنافذ الليبية في حالة استنفار قصوى وجهوزية لاستقبال عينات لحالات الاشتباه بالكورونا.ونوهت إلى سعي مسؤولي الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم الدول الأعضاء، لمبادرة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، موضحة أنهم يريدون توسيع عملية صوفيا من أجل المراقبة النشطة لكافة السفن وتطبيق حظر السلاح على ليبيا بحرا وبرا وجوا خلال الفترة القادمة .ونقلت تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قائد الجيش خليفة حفتر ليس رمزا للانفصال، بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا، وباعتراف مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.وعرجت صحف ليبيا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، مفيدة أن الوزير مايك بومبيو ناقش مع نظيره الألماني هايكو ماس، استمرار الجهود الدولية لدعم وقف إطلاق نار في ليبيا.// انتهى //07:48ت م0009