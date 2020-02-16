المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة - بمشية الله تعالى - على منطقة المدينة المنورة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //08:10ت م0010