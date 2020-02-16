عام / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة - بمشية الله تعالى - على منطقة المدينة المنورة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
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08:10ت م
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