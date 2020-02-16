الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 400 فعالية في المنشآت التدريبية التابعة لها للبنين والبنات على مستوى مناطق المملكة خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440 - 1441 هـ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وذلك ضمن خطة الإدارة العامة لشؤون المتدربين.وتهدف هذه الفعاليات لتنمية الرقابة الذاتية لدى المتدربين والمتدربات ونشر النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز المواطنة وروح الانتماء عبر القيم الإيجابية التي تحمي المجتمع كالصدق والأمانة والانضباط وإتقان العمل والمحافظة على الممتلكات، وذلك من خلال إطلاق عبارات توعوية وإقامة الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل والحملات التثقيفية والمسابقات التفاعلية والمعارض والأركان التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.واستفاد من الفعاليات المقدمة في المنشآت التدريبية بالتعاون مع "نزاهة " للفصل التدريبي الأول من العام 1440 - 1441 هـ أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة، في خطوة تسعى من خلالها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوعية المتدربين وتعزيز السلوك الأخلاقي ونشر الوعي بأهمية حماية النزاهة والأمانة وتعزيز مبدأ الشفافية .// انتهى //08:54ت م0011