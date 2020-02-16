رياضي / 4 لقاءات في الجولة الثانية من كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة

الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
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ينبع 22جمادى الأخر 1441هـ الموافق 16فبراير 2020م واس
انطلقت مساء أمس مباريات الجولة الثانية من كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة التي تقام على ملعب نادي الغزوة بمحافظة بدر بـ 4 لقاءات .
وشهدت فوز فريق وادي الفرع على فريق العيص، المهد على ينبع، والحناكية على خيبر بنفس النتيجة بـ 2-1، بينما انتهت مباراة فريق بدر ضد فريق العلا بالتعادل الإيجابي 4-4.
وأوضح المدير التنفيذي للبطولة يوسف الحربي أن اختتام مباريات الجولة الحاسمة يوم الجمعة القادم والتي من خلالها يتحدد هوية الفرق المتأهلة لدور الأربعة من الكأس .
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09:09ت م
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