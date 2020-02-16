رياضي / 4 لقاءات في الجولة الثانية من كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
ينبع 22جمادى الأخر 1441هـ الموافق 16فبراير 2020م واس
انطلقت مساء أمس مباريات الجولة الثانية من كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة التي تقام على ملعب نادي الغزوة بمحافظة بدر بـ 4 لقاءات .
وشهدت فوز فريق وادي الفرع على فريق العيص، المهد على ينبع، والحناكية على خيبر بنفس النتيجة بـ 2-1، بينما انتهت مباراة فريق بدر ضد فريق العلا بالتعادل الإيجابي 4-4.
وأوضح المدير التنفيذي للبطولة يوسف الحربي أن اختتام مباريات الجولة الحاسمة يوم الجمعة القادم والتي من خلالها يتحدد هوية الفرق المتأهلة لدور الأربعة من الكأس .
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