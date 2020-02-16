ينبع 22جمادى الأخر 1441هـ الموافق 16فبراير 2020م واسانطلقت مساء أمس مباريات الجولة الثانية من كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة التي تقام على ملعب نادي الغزوة بمحافظة بدر بـ 4 لقاءات .وشهدت فوز فريق وادي الفرع على فريق العيص، المهد على ينبع، والحناكية على خيبر بنفس النتيجة بـ 2-1، بينما انتهت مباراة فريق بدر ضد فريق العلا بالتعادل الإيجابي 4-4.وأوضح المدير التنفيذي للبطولة يوسف الحربي أن اختتام مباريات الجولة الحاسمة يوم الجمعة القادم والتي من خلالها يتحدد هوية الفرق المتأهلة لدور الأربعة من الكأس .// انتهى //09:09ت م0013