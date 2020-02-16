عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة
الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس
جدة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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09:32ت م
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