الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة الثقافة والفنون بمحافظة بلجرشي أمس, أمسية ثقافية بعنوان "الفصيح المهجور في لهجات منطقة الباحة", بحضور محافظ بلجرشي‬ غلاب بن غالب أبو خشيم, ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة, وذلك بمسرح بلدية المحافظة.وشهدت الأمسية التي قدمها الدكتور أحمد قشاش حضوراً كبيراً من الأهالي والمهتمين بالشأن الثقافي, حيث تطرق عن فصاحة الأزد وأقوال العلماء بدءا بالخليل أحمد الفراهيدي الذي ذكر أنه أفصح الناس أزد السراة ومثله أبو عمر المعلا, مضيفاً بأن ارتباط لهجات الباحة بالعروبيات القديمة ووجود أصول قديمة لها كالسريانية والعبرانية والكنعانية والأكادية وأنها لغات عروبية خرجت من جزيرة العرب قبل أكثر من خمسة آلاف عام وهذه الأمثلة تمثل جميع المستويات الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية, منوهاً بشرح بعض الألفاظ الفصيحة المهجورة في منطقة الباحة وضرب لها أمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب.وفي ختام الأمسية كرّم محافظ بلجرشي ومدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ضيف الأمسية.// انتهى //09:36ت م0019