الباحة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأطلقت محافظة المخواة بمنطقة الباحة أمس, مبادرة الطريق إلى القمر بتدشين مسار الطريق التراثي وهايكنج الصعود إلى القمر, بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلّف أحمد بن صالح السياري, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك بجبل شدا الأسفل.وتخلل المبادرة معرض مصاحب اشتمل على العديد من الأركان الفنية والمعروضات واللوحات التعريفية بالمبادرة والمعرض المصور عن أبرز الكهوف والمغارات والمواقع الأثرية والمزارع والإنتاج الزراعي بجبل شدا الأسفل.وشهد السياري الحفل المقام بهذه المناسبة الذي بدئ بآيات من القرآن الكريم, تلا ذلك كلمة لعضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون رحب فيها بوكيل الإمارة وضيوف المبادرة, وما يجده جبل شدا من اهتمام يليق بما يكتنزه الجبل من مقدرات سياحية وطبيعية وزراعية فريدة, مبدياً إعجابه بتفرد المنطقة وغناها الشديد وما تمتلكه من تنوع وجمال يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية قادمة بقوة على خريطة سياحة الوطن.وشارك الجميع في الرقصات الشعبية, ثم كرّم وكيل إمارة الباحة المكلف الضيوف والمساهمين في إنجاح المبادرة.// انتهى //09:36ت م0020