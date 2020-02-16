القاهرة 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر ميونخ للأمن، داعيًا فيها إلى ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة داعيمها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن ضمن الجولة الأخيرة الحاسمة لمفاوضات سد النهضة لمراجعة نص الاتفاق في صياغته النهائية ليكون التوقيع عليه بنهاية الشهر الجاري.وأشارت إلى تطورات الوضع في العراق في ظل استمرار المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى.وتطرقت صحف الأحد إلى تصاعد الخلاف التركي الروسي في ظل التوغل التركي في سوريا ودعم أنقرة لجماعات مسلحة بالأسلحة والمعدات وظهور خلافات علنية بين أوروبا والولايات المتحدة وتباين مواقفهما في مؤتمر ميونخ للأمن.// انتهى //09:43ت م0021