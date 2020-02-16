إسلام آباد 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تعهد رئيس الوزراء عمران خان بتحويل باكستان إلى دولة متقدمة خلال السنوات القادمة.وتناقلت تصريحات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الذي حث فيها إيران على ضرورة تغيير سلوكها قبل مناقشة أي شيء آخر.وأخبرت عن عزم السلطات لباكستانية على تعزيز القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية في البلاد.واهتمت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي سيصل اليوم إلى باكستان لحضور المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان الذي تستضيفه باكستان في الفترة 17-18 فبراير الجاري.وأخبرت عن وفاة المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني ومؤسس الحزب الحاكم "نعيم الحق" الليلة الماضية بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.وعرجت على استدعاء وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيًا من السفارة الهندية بإسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار واستمرارها في قصف المناطق الحدودية الباكستانية.وسلطت الضوء على الخطر الذي يشكله فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم بعد انتشاره في الصين وعدد من الدول.وتطرقت صحف باكستان إلى إبداء الرئيس الأفغاني أشرف غني تفاؤله بشأن اتفاق السلام المتوقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان.// انتهى //09:49ت م0022