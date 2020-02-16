الدمام 22جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واساختتمت أمس، فعاليات البطولة المفتوحة الثانية للتنس الشاطئية لفئة الرجال، بتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، واستمرت لثلاثة أيام في شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي، أن البطولة هدفت من خلال إقامتها نشر لعبة التنس الشاطئية لأفراد المجتمع والبحث عن اللاعبين الممارسين لتلك اللعبة وتعميم نشرها في مختلف مناطق المملكة الشاطئية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي للتنس يسعى لإعداد منتخب يمثل المملكة في لعبة التنس الشاطئية، وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات.وشهدت فعاليات البطولة مشاركة نحو 26 لاعباً من عدة دول مختلفة، حيث تم تكريم اللاعبين الفائزين، والحكم العام للبطولة، واللجان المنظمة.// انتهى //10:18ت م0023