شقراء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستنظم جامعة شقراء مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 "، الذي يقام خلال الفترة من 20-21/ 7 /1441 هـ الموافق من 15-16 مارس2020م, وذلك في فندق الماريوت بالرياض.ويأتي تنظيم الجامعة للمؤتمر انطلاقا من رؤيتها ورسالتها، حيث تعد الثورة الصناعية الرابعة من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتزاما منها بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز أثر الجهود العلمية الحديثة المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.كما يهدف لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة، وبحث أهم تحدياتها، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.وحدد المنظمون محاور المؤتمر في مناقشة، الثورة الصناعية الرابعة ورؤية المملكة 2030، والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد، الجامعات، والابتكار، والتحولات المرافقة سواءً كانت تحولات مجتمعية أم تحولات رقمية.وسيشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، و القطاع الخاص، وعدد من الباحثين والمهتمين لعرض الخطط الإستراتيجية، والمبادرات، والمشاريع، والأعمال القائمة لتلبية الأهداف والغايات التي تنشدها إستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.يذكر أن الجهات المنظمة في الجامعة بدأت في استقبال مشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين، كما كانت تهيئة صفحة للمؤتمر لاستقبال البحوث العلمية، وتحكيمها، وإجازتها.//انتهى//11:19ت م0048