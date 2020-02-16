بغداد 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وكركوك.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم، أن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليتين أمنيتين في منطقة البغدادي غرب محافظة الأنبار, ومنطقة ليلان في محافظة كركوك, أسفرت عن القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.// انتهى //11:29ت م0049