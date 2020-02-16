الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واستشهد جلسات المؤتمر الوطني السابع للجودة مشاركة أكثر من 41 متحدثًا من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة والتميز من داخل المملكة وخارجها، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، بفندق الريتز كارلتون مدينة جدة.ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، محاورَ من أبرزها الجودة ورؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للجودة، وعلاقة الجودة بالتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الوطنية للجودة، والقدرات والكفاءات الوطنية في الجودة، وكذلك محور جودة خِدْمات الحج والعمرة، وبرامج وجوائز الجودة الوطنية، والجودة وأثرها في المؤشرات التنافسية العالمية.// انتهى //11:40ت م0052